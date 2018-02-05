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СНГ 05.02.2018 19:20

"Репортеры без границ" назвали приговор в Белоруссии авторам Regnum несовместимым с международными стандартами свободы слова

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) называла приговор трем авторам российского информационного ресурса Regnum, вынесенный в Белоруссии, несовместимым с международными стандартами свободы слова.

"Этот приговор был бы уместен для опасных преступников, чтобы сдержать их от повторного совершения преступления, но не для блогеров, которые были привлечены к ответственности за высказывание противоречивых взглядов", - заявил глава отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бир.

Его слова приводятся в сообщении, размещенном на официальном сайте Белорусской ассоциации журналистов.

"В соответствии с международными стандартами свободы выражения мнений, нет оснований для такого несоразмерного приговора. Мы призываем к тому, чтобы эти приговоры были отменены по апелляции", - добавил И.Бир.

Как сообщалось, 2 февраля Минский городской суд приговорил трех белорусских авторов российского ресурса Regnum - Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко - к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года. Они были признаны виновными в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды или розни, совершенных группой лиц.

Приговор может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке в Верховный суд Беларуси.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, ПРИГОВОР, ПРАВОЗАЩИТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]