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Дальнее зарубежье 05.02.2018 19:37

Предварительно причиной гибели российского Су-25 в Сирии стало попадание тепловой ракеты в двигатель - Шаманов

По предварительным данным, причиной крушения Су-25 в Сирии стало попадание тепловой ракеты в правый двигатель, тип ракеты будет определен в ходе расследования, когда появится доступ к месту крушения, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"По траектории падения сбитого самолета видно, что правый двигатель у него горит. Это значит, что тепловая ракета попала в двигатель", - сказал В.Шаманов журналистам в понедельник.

Он отметил, что пока невозможно определить тип ПЗРК, которым был сбит российский военный самолет в Сирии.

"К сожалению, еще пока ничего не известно, потому что пока не установлен тип ПЗРК. (...) Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК - старый "Стрела", или это "Игла", либо это американский "Стингер". Без этого сегодня говорить не о чем", - сказал В.Шаманов.

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Тэги: СИРИЯ, СУ/25, КРУШЕНИЕ, ПРИЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]