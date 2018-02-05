Предварительно причиной гибели российского Су-25 в Сирии стало попадание тепловой ракеты в двигатель - Шаманов

По предварительным данным, причиной крушения Су-25 в Сирии стало попадание тепловой ракеты в правый двигатель, тип ракеты будет определен в ходе расследования, когда появится доступ к месту крушения, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"По траектории падения сбитого самолета видно, что правый двигатель у него горит. Это значит, что тепловая ракета попала в двигатель", - сказал В.Шаманов журналистам в понедельник.
Он отметил, что пока невозможно определить тип ПЗРК, которым был сбит российский военный самолет в Сирии.
"К сожалению, еще пока ничего не известно, потому что пока не установлен тип ПЗРК. (...) Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК - старый "Стрела", или это "Игла", либо это американский "Стингер". Без этого сегодня говорить не о чем", - сказал В.Шаманов.
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