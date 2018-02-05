Азербайджан хочет организовать экспорт в Китай промышленной и сельскохозяйственной продукции

Азербайджан заинтересован в поддержке Транскаспийского транспортного маршрута как составной части инициативы торгово-транспортного коридора «Пояс и путь», заявил в понедельник министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«Азербайджан и Китай могли бы наладить сотрудничество в строительстве и управлению контейнерным терминалом в Международном бакинском морском торговом порту, привлечь китайские компании в свободно-экономическую зону Алят», - сказал Ш.Мустафаев в ходе встречи с министром транспорта Китая Ли Сиопаном в Пекине.
Ш.Мустафаев также сообщил, что в Азербайджане действуют 6 современных международных аэропортов, страна обладает большим флотом на Каспии, отметил экономические, географические и временные преимущества Транскаспийского транспортного маршрута.
В свою очередь, Л.Сиопан отметил, что Китай придает большое значение отношениям с Азербайджаном и выразил мнение о возможном расширении сотрудничества в различных сферах экономики, в частности, в транспортной сфере.
В этот же день Ш.Мустафаев встретился с замминистром коммерции Китая Фу Джийином. Министр сообщил, что в 2017 году товарооборот между нашими странами увеличился на 43%, за последние два года проведено 8 бизнес-форумов, организовано несколько экспортных миссий в Китай. Результатом всех этих мероприятий стали соглашения о поставках азербайджанской винной продукции в Китай.
Было отмечено, что азербайджанские компании планируют участие в ряде выставок в Китае среди которых «Sial China 2018», «Китай-Евразия» и «China Internatıonal Import Expo».
Ш.Мустафаев добавил, что имеется хороший потенциал по экспорту сельскохозяйственной и промышленной продукции из Азербайджана в Китай.
Как сообщалось ранее, делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, посетит 5-7 февраля Китай. Целью визита является участие в международной конференции «Роль международного торгово-транспортного коридора Восток-Запад в реализации инициативы «Пояс и путь.
В ходе визита азербайджанской делегации в Пекине состоится официальное открытие офиса Торгового представительства Азербайджана. Кроме того, в Пекине и Сиане будут организованы бизнес-форумы. Кроме этого, 7 февраля в городе Сиан по инициативе международной торговой палаты «Шелковый путь» состоится презентация инвестиционного климата в Азербайджане.
Б.Рустамбеков
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