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СНГ 05.02.2018 19:56

Глава МИД Киргизии обсудил с представителем Госдепартамента США перспективы взаимодействия в формате С5+1

Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев и исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Афганистана и Центральной Азии Генри Эншер на встрече в Бишкеке обсудили перспективы взаимодействия в региональном формате С5+1, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

"В ходе переговоров главой МИД Киргизии была отмечена важность развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и привлечения прямых инвестиций в республику", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник по итогам встречи представитель пресс-службы МИД Киргизии.

Ранее в посольстве США в Бишкеке "Интерфаксу" сообщили, что Г.Эншер прибыл в Киргизию, чтобы обсудить широкий круг двусторонних вопросов с руководством республики, членами парламента и лидерами гражданского общества. Кроме того, американский дипломат должен встретиться с участниками программ обмена правительства США.

"Цель визита - лучше узнать о задачах, стоящих перед правительством Киргизии, и обсудить вопросы, представляющие общий интерес", - сказал собеседник агентства.

Формат сотрудничества С5+1 был создан в 2015 году США, Туркменистаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Главная цель формата - развитие регионального партнерства.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]