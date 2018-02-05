Глава МИД Киргизии обсудил с представителем Госдепартамента США перспективы взаимодействия в формате С5+1

Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев и исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Афганистана и Центральной Азии Генри Эншер на встрече в Бишкеке обсудили перспективы взаимодействия в региональном формате С5+1, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

"В ходе переговоров главой МИД Киргизии была отмечена важность развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и привлечения прямых инвестиций в республику", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник по итогам встречи представитель пресс-службы МИД Киргизии.

Ранее в посольстве США в Бишкеке "Интерфаксу" сообщили, что Г.Эншер прибыл в Киргизию, чтобы обсудить широкий круг двусторонних вопросов с руководством республики, членами парламента и лидерами гражданского общества. Кроме того, американский дипломат должен встретиться с участниками программ обмена правительства США.

"Цель визита - лучше узнать о задачах, стоящих перед правительством Киргизии, и обсудить вопросы, представляющие общий интерес", - сказал собеседник агентства.

Формат сотрудничества С5+1 был создан в 2015 году США, Туркменистаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Главная цель формата - развитие регионального партнерства.