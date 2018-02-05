Турция создает очередной наблюдательный пункт в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе

Турция создает в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб наблюдательный пункт для мониторинга режима прекращения огня, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

Это четвертый наблюдательный пункт, создаваемый Турцией в Идлибе для мониторинга выполнения условий соглашения о прекращении огня.

В направлении зоны деэскалации в Идлибе из Турции выехала группа турецких военнослужащих, задача которых - оборудовать наблюдательный пункт.

В рамках достигнутых ранее в Астане договоренностей ВС Турции, в общей сложности, планируют создать 12 наблюдательных пунктов в Идлибе, отмечает газета "Хюрриет".

В Сирии действуют четыре зоны деэскалации: в Восточной Гуте, в провинциях Дераа, Идлиб и в районе города Хомс.