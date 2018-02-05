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Регион 05.02.2018 17:50

Турция создает очередной наблюдательный пункт в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе

Турция создает в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб наблюдательный пункт для мониторинга режима прекращения огня, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

Это четвертый наблюдательный пункт, создаваемый Турцией в Идлибе для мониторинга выполнения условий соглашения о прекращении огня.

В направлении зоны деэскалации в Идлибе из Турции выехала группа турецких военнослужащих, задача которых - оборудовать наблюдательный пункт.

В рамках достигнутых ранее в Астане договоренностей ВС Турции, в общей сложности, планируют создать 12 наблюдательных пунктов в Идлибе, отмечает газета "Хюрриет".

В Сирии действуют четыре зоны деэскалации: в Восточной Гуте, в провинциях Дераа, Идлиб и в районе города Хомс.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПУНКТ, НАБЛЮДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]