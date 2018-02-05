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Внешняя политика 05.02.2018 19:09

Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в сфере высшего образования, сообщает сайт главы государства.

Другим указом президента утвержден меморандум об утверждении Меморандума о взаимопонимании, о подписании преференциального торгового соглашения между правительствами Азербайджана и Турции.

Кроме того, указом президента утверждено соглашение о сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции по производству семян кормовых растений и сертификации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]