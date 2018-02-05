Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в сфере высшего образования, сообщает сайт главы государства.

Другим указом президента утвержден меморандум об утверждении Меморандума о взаимопонимании, о подписании преференциального торгового соглашения между правительствами Азербайджана и Турции.

Кроме того, указом президента утверждено соглашение о сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции по производству семян кормовых растений и сертификации.

Б.Рустамбеков