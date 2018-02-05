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Туризм 05.02.2018 20:49

Цены на отдых в Турции в 2018 году могут вырасти на 15%

Стоимость туров в Турцию в 2018 году может вырасти на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщил директор по продажам туроператора "Интурист" Сергей Толчин на пресс-конференции в рамках открытия регионального туристического форума в Екатеринбурге в понедельник.

"Цена, отмечают участники рынка, повышается на 10-15%. Некоторые говорят, что это жадность отельеров, туроператоров и что-то еще. Но тот же авиационный керосин, те же отельеры не могут все время с максимальными скидками работать, им же тоже нужно как-то поддерживать инфраструктуру. Сокращение субсидий. Вот, собственно говоря, объективная экономика изменений в стоимости", - сказал С.Толчин.

Он также сообщил, что стоимость туров внутри России вырастет в 2018 году незначительно.

"Цены меняются по сравнению с прошлым годом. Есть небольшое, незначительное увеличение цены турпродукта на внутренних направлениях. Это связано, прежде всего, с подорожанием керосина", - сказал С.Толчин.

Он отметил, что также на рост путевок повлияла индексация цен в отелях.

"Небольшая индексация цен есть в объектах размещения в России, там так или иначе есть инфляционная составляющая, она не большая, в пределах 4-5% индексация", - пояснил директор по продажам "Интуриста".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРЫ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]