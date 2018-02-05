Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану вскоре совершат визит в страну

Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану в ближайшее время приедут с оценочной миссией в страну. Об этом на своей странице в «Twitter» написал содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак.

«Приближается Новруз, а также выборы и 100-летие независимости Азербайджана. Мы надеемся на освобождение большого числа заключенных», - написал он.

Б.Рустамбеков