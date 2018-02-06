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Дальнее зарубежье 06.02.2018 08:57

Юристы Трампа не рекомендуют ему отвечать на вопросы спецпрокурора по "российскому следу" в выборах

Юристы президента США Дональда Трампа считают, что ему следует отказаться от встречи со специальным прокурором Робертом Мюллером, расследующим якобы имевшее место вмешательство России в американскую предвыборную президентскую кампанию, сообщила газета New York Times.

Ранее Д.Трамп заявлял, что готов ответить на вопросы прокурора в рамках расследования даже под присягой, поскольку никакого "сговора" между ним и членами его команды с российскими представителями не существовало.

Издание, ссылаясь на собственные источники, пишет: "У юристов есть опасения, что президент, который ранее позволял себе делать лживые заявления и противоречить самому себе, может быть обвинен в лжесвидетельстве".

В то же время, как говорится в публикации, отказ от ответов на вопросы Р.Мюллера может привести к тому, что спецпрокурор вызовет президента повесткой в суд для дачи показаний перед большим жюри. В конечном итоге судебная тяжба может дойти и до Верховного суда.

С другой стороны, отказ Д.Трампа от беседы с Р.Мюллером "может иметь политические последствия, поскольку даст основания полагать, что президент что-то скрывает", считает газета.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ЮРИСТЫ, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]