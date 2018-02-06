Россия представит на авиасалоне в Сингапуре новейшие истребители Су-35 и МиГ-35, экспортные версии Су-30СМ и Су-34, а также пассажирские лайнеры МС-21 и SSJ-100.

В пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщили, что в работе выставки примут участие 11 российских организаций, в том числе "Объединенная авиастроительная корпорация" (РСК "МиГ" и "Компания "Сухой"), "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) и "Вертолеты России".

ОАК представит информацию о самолетах Су-35, Су-32 (экспортная версия Су-34 - ИФ), МиГ-35, МиГ-29К, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, Бе-103, Бе-200, а также о пилотажном тренажере самолета МС-21. На статической экспозиции планируется продемонстрировать самолет SSJ-100". На стенде холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") посетители выставки смогут ознакомиться с информацией о поисково-спасательном вертолете Ми-171А2, а также с полицейской версией вертолета "Ансат".

Также планируется, что ВВС Малайзии примут участие в летной программе на самолетах российского производства Су-30МКМ.

В пресс-службе ОАК отметили, что "основной задачей в рамках выставки станет продвижение российской авиационной техники на быстрорастущие рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона".

В корпорации подчеркнули, что позиции военных брендов ОАК традиционно сильны на рынке этого региона - истребители семейства Су-30 выбраны в качестве основных боевых самолетов военно-воздушными силами нескольких азиатских стран.

"На авиасалоне в Сингапуре этим и другим потенциальным заказчикам будут представлены новейшие самолеты МиГ-35, Су-35 и Су-30СМ, характеристики которых позволяют превосходить все тактические истребители поколения "4" и "4+", - сообщили в ОАК.

В компании добавили, что на выставке будут представлены учебно-боевые самолеты Як-130 и самолеты начального обучения Як-152, которые позволяют организовать полный цикл обучения пилотов истребителей четвертого и пятого поколений.

Кроме того, в рамках работы с перспективными заказчиками в ходе авиасалона будет представлена программа MC-21, которая перешла на стадию летных сертификационных испытаний.

"На статической стоянке посетители салона смогут ознакомиться с опытным образцом самолета Sukhoi Superjet 100 с впервые установленными законцовками крыла. Ожидаемое улучшение взлетно-посадочных характеристик оценят авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона - это позволит более эффективно эксплуатировать SSJ100 на региональной сети аэродромов, а так же в условиях жаркого климата и высокогорья", - отметили в ОАК.

Как сообщалось, официальную российскую делегацию возглавляет заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов. В ходе выставки запланирована деловая программа и встречи руководства ФСВТС России с представителями официальных делегаций и бизнес-структур.

Международная выставка военной и гражданской авиации Singapore Airshow пройдет в Сингапуре с 6 по 11 февраля 2018 года. Это один из крупнейших в Юго-Восточной Азии и третий по величине в мире международный авиасалон.

Организаторами выставки являются Минобороны Сингапура и Агентство гражданской авиации республики. Организатор российской экспозиции - Минпромторг России.

Ожидается, что в "Singapore Airshow-2018" примут участие более одной тысячи компаний из 48 государств, включая ведущие мировые аэрокосмические компании.