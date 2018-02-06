Правительство Дагестана отправлено в отставку и назначен новый врио премьера

Врио главы республики Дагестан Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил врио председателя правительства региона, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Объявить об отставке правительства республики Дагестан и возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича", - говорится в указе главы региона.

А.Карибов до последнего времени был врио первого зампредседателя правительства Дагестана.

О задержании прежнего врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, двоих его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова сообщила ранее в понедельник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Биографическая справка

А.Карибов родился 2 июня 1955 года в городе Махачкала Дагестанской АССР. В 1976 году окончил Дагестанский государственный университет.

С 1972 по 1976 гг. работал переводчиком английского языка на Бхилайском металлургическом заводе, г.Бхилай, Индия; с 1978 по 1979 гг. - заместитель секретаря комитета ВЛКСМ дагестанского государственного педагогического института, г.Махачкала; с 1979 по 1982 гг - второй секретарь Махачкалинского горкома ВЛКСМ; с 1982 по 1983 гг.- первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ, секретарь парткома завода "Стекловолокно"; с 1983 по 1991 гг. - секретарь, первый секретарь Дагестанского обкома ВЛКСМ; с 1991 по 1992 гг. - председатель Союза демократической молодежи Дагестана; с 1992 по 1994 гг. - директор Центра международных обменов, г.Махачкала;

С 1994 по 1998 гг. - заместитель председателя Комитета правительства РД по делам молодежи и туризму; с 1998 по 2002 гг.- и.о. руководителя секретариата председателя правительства РД; с 2002 по 2006 гг.- заместитель министра по делам молодежи и туризму РД; с 2006 по 2008 гг. - первый заместитель министра культуры и туризма РД; с 2008 по 2013 гг. - руководитель Агентства по туризму РД;

В 2013 году назначен первым заместителем председателя правительства Дагестана.

Имеет почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Дагестан".