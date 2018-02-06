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Дальнее зарубежье 06.02.2018 09:28

Командование ВС США заявило о намерении корректировать численность войск коалиции в Ираке

Международная коалиция во главе с США по борьбе с ИГ заявила, что в 2018 году будет "корректировать" численность войск, присутствующих в Ираке, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Центрального командования вооруженных сил США.

"Коалиция полагает, что 2018 год станет решающим годом в корректировке сил коалиции на фоне того, как она займется укреплением достигнутого в борьбе с ИГ и привнесением надежды на лучшее будущее для Иракского народа", - говорится в сообщении командования.

Бригадный генерал Джонатан Брага заявил, что состав сил в рамках операции "Непоколебимая решимость" может со временем меняться, однако США и союзники намерены с одобрения правительства Ирака сохранить необходимое присутствие для продолжения обучения, консультирования и оснащения иракских сил безопасности.

"Наше постоянное присутствие в качестве приглашенных гостей в Ираке в большей степени будет сосредоточено на охране правопорядка, пограничном контроле и наращивании военного потенциала. Мы будем поддерживать успех и наращивать возможности иракских сил безопасности в борьбе с ИГ, сейчас и в будущем", - сказал Дж.Брага.

Ранее агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на иракские и западные источники заявило, что США приступили к выводу войск, дислоцированных в Ираке, после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой ИГ.

Согласно их данным, американских солдат, оружие и оборудование начали перебрасывать из Ирака в Афганистан. На прошлой неделе переброска авиацией военнослужащих и техники совершались ежедневно.

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Тэги: США, ИРАК, ВОЙСКА, ВЫВОД, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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