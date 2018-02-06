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Внешняя политика 06.02.2018 09:05

Баку и Эр-Рияд обсудят перспективы ВТС

Делегация министерства обороны Саудовской Аравии 6-9 февраля посетит Азербайджан.

"В рамках визита делегация, во главе с генерал-майором Али бин Ибрагим Феввазом проведет встречи в министерстве обороны, а также посетит Военную Академию, Учебно-тренировочный центр и Главный клинический госпиталь ВС", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ходе встреч будут обсуждаться текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, состоится обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе укрепления дружеских связей между армиями двух стран.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, САУДАРАВИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]