Баку и Эр-Рияд обсудят перспективы ВТС

Делегация министерства обороны Саудовской Аравии 6-9 февраля посетит Азербайджан.

"В рамках визита делегация, во главе с генерал-майором Али бин Ибрагим Феввазом проведет встречи в министерстве обороны, а также посетит Военную Академию, Учебно-тренировочный центр и Главный клинический госпиталь ВС", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ходе встреч будут обсуждаться текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, состоится обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе укрепления дружеских связей между армиями двух стран.

А.Азизов