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Дальнее зарубежье 06.02.2018 09:46

США осудили нежелание РФ одобрить проект заявления СБ ООН с осуждением применения хлорина в Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в понедельник обрушилась с критикой на Россию за якобы препятствование в принятии Советом Безопасности ООН заявления, осуждающего применение химического оружия на территории Сирии.

"Россия отложила принятие заявления, являющего простым осуждением того, что сирийских детей душат хлорином", - заявила она в ходе заседания Совбеза ООН.

"Сейчас у нас есть сообщения о том, что режим Ассада многократно применял хлорин против своего народа, включая (инцидент - ИФ) вчера", - отметила Н.Хейли, подчеркнув, что располагает "очевидными доказательствами от десятков пострадавших" от применения химического оружия.

Вместе с тем она раскритиковала резолюцию, подготовленную ранее Россией и предлагающей запустить новый механизм расследования случаев применения химатак.

"Это не беспристрастный механизм. Это способ скрыть результаты последнего расследования, которое Россия отчаянно желает похоронить", - заявила Н.Хейли.

Расследованием случаев применения химического оружия в Сирии до недавнего времени занимался Совместный механизм ОЗХО-ООН (СМР). Он прекратил своё существование 18 ноября 2017 года после того, как Совет Безопасности ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии.

В январе Россия предложила создать на год, с возможностью продления, Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI), который смог бы провести беспристрастное расследование на основе проверенных фактов, собранных на местах предполагаемых инцидентов.

Как сообщалось ранее в понедельник, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не поддержит проект заявления СБ ООН для прессы о химических атаках в Сирии в нынешнем виде.

"Мы готовы принять заявление для прессы по сирийскому химическому досье, но не в том виде, в котором оно предложено спонсорами. Потому что его цель в нынешнем виде нам абсолютно ясна: цель голословно обвинить правительство Сирии в никем пока не доказанном применении химоружия", - заявил он на заседании СБ ООН.

В.Небензя подчеркнул, что в проекте "как бы ничего не упоминается о правительстве САР".

"Но ссылка на статью 7-ю устава ООН не оставляет сомнений в чем суть этого заявления. Мы не можем принять ничем пока не подтвержденных ссылок на использование химического оружия до проведения заслуживающего доверия расследования и не можем принять угрозы суверенному государству за недоказанные действия", - добавил он.

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Тэги: США, СИРИЯ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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