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СНГ 06.02.2018 10:12

Путин будет зарегистрирован кандидатом в президенты РФ во вторник

ЦИК России во вторник примет решение о регистрации Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.

Соответствующий вопрос внесен в повестку заседания Центризбиркома, которое состоится 6 февраля.

2 февраля зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что в результате проверки подписных листов В.Путина недействительными были признаны только 0,39%, что является рекордно низким количеством "брака".

Он напомнил, что штаб В.Путина принес в ЦИК 315 тыс. подписей избирателей в поддержку кандидата, из которых были отобраны для проверки 60 тыс. Согласно закону, для регистрации кандидата необходимо, чтобы недействительных подписей было не более 5%.

По словам Н.Булаева, 7 февраля ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации еще трех кандидатов в президенты: Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова ("Партия роста") и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"). Их подписные листы также были проверены ЦИК, количество недействительных подписей не превысило 5%.

Результаты проверки подписных листов еще двух кандидатов - Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России") - будут оглашены во вторник. Планируется, что вопрос о регистрации их в качестве кандидатов будет рассмотрен Центризбиркомом 8 февраля.

На начальном этапе о своем желании баллотироваться в президенты РФ заявляли 70 претендентов от 24 партий и 46 самовыдвиженцев. В дальнейшем мероприятия по выдвижению смогли провести 22 кандидата от политических партий и 15 самовыдвиженцев. 36 кандидатов представили в ЦИК документы для выдвижения, а после их рассмотрения к сбору подписей смогли приступить 16 кандидатов.

В настоящий момент зарегистрированы только два кандидата от парламентских партий: Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР), по закону им не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

Таким образом, на данный момент в президентской гонке продолжают участвовать восемь человек. Согласно законодательству, в срок до 10 февраля ЦИК должен зарегистрировать всех кандидатов на пост президента, именно их имена будут фигурировать в избирательных бюллетенях на выборах 18 марта.

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Тэги: РОССИЯ, ЦИК, ПУТИН, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]