В лондонском суде назначили на вторник слушания об отмене ордера на арест Ассанжа

Слушания об отмене ордера на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут во вторник, 6 февраля, в Вестминстерском магистратском суде в британской столице Лондоне.

Ожидается, что суд вынесет решение в тот же день.

Адвокаты Дж.Ассанжа, уже несколько лет проживающего в посольства Эквадора в Великобритании, ранее передали в суд прошение об отмене ордера.

Сторона защиты отмечает, что формальным поводом для выдачи ордера было дело об изнасиловании в Швеции, фигурантом которого был основатель WikiLeaks. Однако в мае 2017 года это дело было закрыто. Следовательно, по мнению адвокатов, оснований арестовывать их клиента больше нет.

Несмотря на закрытие дела, британская полиция подтверждала готовность арестовать Дж.Ассанжа за то, что тот в Великобритании в свое время скрылся от правосудия после того, как был выпущен на свободу под залог.

Если прошение будет удовлетворено, Дж.Ассанж сможет, не опасаясь ареста, покинуть эквадорское посольства в Лондоне, где он провел более пяти лет.

В случае, если британские власти арестуют Дж.Ассанжа, ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что Дж.Ассанж должен предстать перед судом за публикацию секретных документов и потому неоднократно заявляли, что готовы добиваться его экстрадиции.

Дж.Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.

В декабре 2010 года Дж.Ассанжу были предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые, по версии следствия, произошли в августе того же года.

Тогда его представители утверждали, что в Швеции решили выдвинуть против Дж.Ассанжа обвинение в сексуальных преступлениях лишь для того, чтобы выиграть время, пока США смогут обвинить Дж.Ассанжа в нарушении закона при публикации секретных документов американского госдепартамента.

Затем Дж.Ассанжа поместили под стражу в Великобритании, однако в конце декабря 2010 года его выпустили под залог в 240 тыс. фунтов стерлингов на жестких условиях: его паспорт изъят, он не имел права покидать дом, ежедневно должен был отмечаться в полиции и носить электронный браслет.

Однако в лондонской полиции пришли к выводу, что основатель Wikileaks нарушил условия освобождения под залог, когда провел ночь в посольстве Эквадора в Лондоне, хотя по условиям его освобождения под залог должен был находиться с 22:00 до 08:00 у себя дома.