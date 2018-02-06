АПБ получило полномочия на выдачу сертификатов качества при экспорте продуктов питания из Азербайджана в ЕС

Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в "Правила выдачи сертификатов качества при экспорте пищевой продукции в страны Европейского союза".
Согласно изменениям, при экспорте данной продукции в страны ЕС сертификаты качества теперь будет выдать Агентство продовольственной безопасности (АПБ). Ранее эти функции были закреплены за министерством экономики.
Кроме этого, кабмин утвердил изменения в "Положение о правилах осуществления госконтроля над качеством и безопасностью зерновой продукции", согласно которым за АПБ закрепляются полномочия проведения такого контроля (ранее эти функции осуществляло министерство экономики).
Помимо этого, согласно изменениям в "Правила санитарной охраны территорий Азербайджана", проверку на предмет продовольственной безопасности, продуктов питания ввозимых в страну через пропускные пункты госграницы будет осуществлять АПБ совместно с таможенными органами.
А.Азизов
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