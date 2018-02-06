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Бизнес и законодательство 06.02.2018 09:10

АПБ получило полномочия на выдачу сертификатов качества при экспорте продуктов питания из Азербайджана в ЕС

Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в "Правила выдачи сертификатов качества при экспорте пищевой продукции в страны Европейского союза".

Согласно изменениям, при экспорте данной продукции в страны ЕС сертификаты качества теперь будет выдать Агентство продовольственной безопасности (АПБ). Ранее эти функции были закреплены за министерством экономики.

Кроме этого, кабмин утвердил изменения в "Положение о правилах осуществления госконтроля над качеством и безопасностью зерновой продукции", согласно которым за АПБ закрепляются полномочия проведения такого контроля (ранее эти функции осуществляло министерство экономики).

Помимо этого, согласно изменениям в "Правила санитарной охраны территорий Азербайджана", проверку на предмет продовольственной безопасности, продуктов питания ввозимых в страну через пропускные пункты госграницы будет осуществлять АПБ совместно с таможенными органами.

А.Азизов

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Тэги: АПБ, ПОЛНОМОЧИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]