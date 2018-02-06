Манат продолжает укрепляться к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 февраля сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 6 февраля ЦБА установил на уровне 2,1007 манат/$ (5 февраля - 2,118 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 февраля установил 0,0295 манат/1RUB (5 февраля - 0,0301 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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