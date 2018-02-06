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ТЭК 06.02.2018 09:30

Цены на нефть падают на фоне глобального ухода от риска, Brent подешевела до $66,9 за баррель

Цены на нефть снижаются во вторник вслед за падением мировых рынков акций на фоне укрепления доллара США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 опустилась на $0,72 (1,06%) - до $66,9 за баррель. В понедельник контракты подешевели на $0,96 (1,4%) - до $67,62 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,7 (1,09%) - до $63,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на $1,3 (1,99%) - до $64,15 за баррель.

"То, что еще недавно оказывало поддержку нефтяному рынку, теперь стало для него проблемой, - цитирует MarketWatch аналитика Society of Technical Analysts Колина Сизински. - Это ситуация на валютном рынке, где курс доллара вошел в фазу роста после снижения, а также тот факт, что сокращение запасов нефти может смениться повышением".

Укрепление доллара является неблагоприятным фактором для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, поскольку повышает стоимость этих активов для держателей других валют.

Данные Минэнерго США о запасах топлива в США по итогам прошедшей недели могут указать на увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей, прогнозируют эксперты Price Futures Group.

Как стало известно на прошлой неделе, производство нефти в США в ноябре превысило 10 млн баррелей в сутки впервые почти за 50 лет.

"На фоне резкой коррекции фондовых рынков цены на нефть могут оказаться под серьезной угрозой, если трейдеры предпочтут отказаться от рискованных инвестиций и уйти в защитные активы", - говорит К.Сизински.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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