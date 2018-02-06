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Дальнее зарубежье 06.02.2018 10:04

Около 20 боевиков уничтожил афганский спецназ у границы с Таджикистаном

В приграничном с Таджикистаном афганском уезде провинции Тахар в ходе ликвидировано 19 экстремистов, сообщила во вторник пресс-служба спецназа национальной армии Афганистана.

"В ходе операции "Памир", которая проводится силами 10 батальона спецназа национальной армии в уезде Хаваджа Бахаводин (Khawajah Bahawodin), ликвидировано 19 экстремистов, тела восьми из них обнаружены на месте боестолкновения. Среди ликвидированных боевиков два ключевых полевых командира - Мумин и "командон Баз-Гол", восемь боевиков ранены. В ходе атаки с воздуха уничтожено три мотоцикла противника", - говорится в сообщении.

"От боевиков освобождены селения Джат Дарвазаи-Пата и Арабхо", - отметили в пресс-службе.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]