Свыше 20 рейсов задержано, 11 отменено в московских аэропортах

Более двух десятков рейсов задержано и 11 отменено в московских аэропортах, сообщается на сайте "Яндекс.Расписания" во вторник.

По состоянию на 9:50 в аэропорту "Домодедово" задержано восемь рейсов и 11 отменено. В "Шереметьево" задержано 13 рейсов, а во "Внуково" - два.

Причины задержки и отмены рейсов неизвестны.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы сообщал, что температура воздуха в столице к 6:00 вторника опустилась до минус 16,2 градуса, поэтому ночь на 6 февраля стала самой морозной в городе с начала нынешней зимы.