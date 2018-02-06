Свыше 20 рейсов задержано, 11 отменено в московских аэропортах

Более двух десятков рейсов задержано и 11 отменено в московских аэропортах, сообщается на сайте "Яндекс.Расписания" во вторник.
По состоянию на 9:50 в аэропорту "Домодедово" задержано восемь рейсов и 11 отменено. В "Шереметьево" задержано 13 рейсов, а во "Внуково" - два.
Причины задержки и отмены рейсов неизвестны.
Ранее "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы сообщал, что температура воздуха в столице к 6:00 вторника опустилась до минус 16,2 градуса, поэтому ночь на 6 февраля стала самой морозной в городе с начала нынешней зимы.
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