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Транспорт и связь 06.02.2018 10:04

Свыше 20 рейсов задержано, 11 отменено в московских аэропортах

Более двух десятков рейсов задержано и 11 отменено в московских аэропортах, сообщается на сайте "Яндекс.Расписания" во вторник.

По состоянию на 9:50 в аэропорту "Домодедово" задержано восемь рейсов и 11 отменено. В "Шереметьево" задержано 13 рейсов, а во "Внуково" - два.

Причины задержки и отмены рейсов неизвестны.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы сообщал, что температура воздуха в столице к 6:00 вторника опустилась до минус 16,2 градуса, поэтому ночь на 6 февраля стала самой морозной в городе с начала нынешней зимы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, АЭРОПОРТЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]