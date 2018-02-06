Президент Алиев принял советника помощника Госсекретаря США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку принял советника помощника Госсекретаря США Бриджет Бринки, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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Азеригаз в январе газифицировал около 70 многоэтажных новостроек
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Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
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Более 1,2 тыс. охранников олимпийских объектов Пхенчхана отстранили от работы из-за кишечной инфекции
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Россиянин пытался вывезти из Казахстана 14 тыс. блоков сигарет без акцизов
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»