ADIF с 12 февраля начнет выплаты по необеспеченным требованиям кредиторов Ganjabank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) 12 февраля 2018 года начнет очередные выплаты по необеспеченным требованиям кредиторов "Ganjabank", находящегося в процессе ликвидации, отмечается в сообщении ADIF.
«Очередные выплаты по необеспеченным требованиям кредиторов последней очереди "Ganjabank", находящегося на стадии ликвидации, начнутся 12 февраля 2018 года. Платежи будут производиться в безналичном порядке», - подчеркивается в информации.
По данным ADIF, соответствующие документы от кредиторов с указанием банковских реквизитов принимаются в административном здании "Ganjabank" в Гяндже.
Как сообщалось ранее, Центробанк Азербайджана 25 января 2016 года принял решение об аннулировании лицензии Ganjabank на банковскую деятельность, так как банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов - ИФ-Аз), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.
ОАО Ganjabank был создан в 1994 году.
Н.Аббасова
Правительство Азербайджана и МККК продлили соглашение о сотрудничестве
Президент Алиев принял советника помощника Госсекретаря США
Президент Алиев принял регионального директора ВБ по Южному Кавказу
Цены на отдых в Турции в 2018 году могут вырасти на 15%
Азеригаз в январе газифицировал около 70 многоэтажных новостроек
МОК отказался пригласить на Олимпиаду 15 российских спортсменов, оправданных CAS
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Более 1,2 тыс. охранников олимпийских объектов Пхенчхана отстранили от работы из-за кишечной инфекции
Пираты освободили судно, захваченное в конце прошлой недели у побережья Бенина
Россиянин пытался вывезти из Казахстана 14 тыс. блоков сигарет без акцизов
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошли очередные два тура Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»