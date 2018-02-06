ADIF с 12 февраля начнет выплаты по необеспеченным требованиям кредиторов Ganjabank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) 12 февраля 2018 года начнет очередные выплаты по необеспеченным требованиям кредиторов "Ganjabank", находящегося в процессе ликвидации, отмечается в сообщении ADIF.

«Очередные выплаты по необеспеченным требованиям кредиторов последней очереди "Ganjabank", находящегося на стадии ликвидации, начнутся 12 февраля 2018 года. Платежи будут производиться в безналичном порядке», - подчеркивается в информации.

По данным ADIF, соответствующие документы от кредиторов с указанием банковских реквизитов принимаются в административном здании "Ganjabank" в Гяндже.

Как сообщалось ранее, Центробанк Азербайджана 25 января 2016 года принял решение об аннулировании лицензии Ganjabank на банковскую деятельность, так как банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов - ИФ-Аз), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.

ОАО Ganjabank был создан в 1994 году.

Н.Аббасова