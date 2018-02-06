Правительство Азербайджана и МККК продлили соглашение о сотрудничестве

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов и глава бакинского представительства Международного комитета красного креста (МККК) Елена Аймоне Сессера подписали протокол о продлении соглашения сотрудничества.

«В ходе церемонии Ф.Мамедов и Е.Сессера выразили удовлетворение уровнем развития сотрудничества между правительством Азербайджана и МККК. Стороны подчеркнули, что продление срока соглашения придаст дополнительный импульс взаимному сотрудничеству», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минюсте.

Согласно подписанному в 2000 году соглашению между правительством Азербайджана и МККК, представители организации систематически посещают места лишения свободы, в том числе пенитенциарные учреждения, проводят встречи с заключенными, вносят вклад в усовершенствование работы в этой сфере.

"Соглашение служит обеспечению прав заключенных и обвиняемых лиц, а также предотвращению пыток и плохого обращения", - подчеркнули в ведомстве.

Ф.Исазаде