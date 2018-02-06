Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.118 RUR   0.0301 GBR   2.3999 TRY   0.4506

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.15 Brent   67.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 8 Фев 9 Фев

Внешняя политика 06.02.2018 10:37

Правительство Азербайджана и МККК продлили соглашение о сотрудничестве

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов и глава бакинского представительства Международного комитета красного креста (МККК) Елена Аймоне Сессера подписали протокол о продлении соглашения сотрудничества.

«В ходе церемонии Ф.Мамедов и Е.Сессера выразили удовлетворение уровнем развития сотрудничества между правительством Азербайджана и МККК. Стороны подчеркнули, что продление срока соглашения придаст дополнительный импульс взаимному сотрудничеству», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минюсте.

Согласно подписанному в 2000 году соглашению между правительством Азербайджана и МККК, представители организации систематически посещают места лишения свободы, в том числе пенитенциарные учреждения, проводят встречи с заключенными, вносят вклад в усовершенствование работы в этой сфере.

"Соглашение служит обеспечению прав заключенных и обвиняемых лиц, а также предотвращению пыток и плохого обращения", - подчеркнули в ведомстве.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МККК, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Баку отмечает роль МККК в возвращении тел азербайджанских солдат, погибших в зоне карабахского конфликта МККК ведет диалог с Баку и Ереваном для организации встречи с гражданином Азербайджана, задержанным армянскими военными Баку призвал оказать давление на Ереван для возвращения тела азербайджанского солдата Красный Крест навестил азербайджанских заложников, удерживаемых в Карабахе МККК назначил нового главу в бакинское представительство Красный крест подготовил обновленный список без вести пропавших лиц в армяно-азербайджанском конфликте

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]