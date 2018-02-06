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Дальнее зарубежье 06.02.2018 17:26

Россия, Китай и КНДР продолжают увеличивать свои ядерные арсеналы - представитель администрации США

Постоянный представитель США на конференции ООН по разоружению Роберт Вуд заявил во вторник, что РФ, КНР и КНДР наращивают свои ядерные вооружения.

"Россия, Китай и Северная Корея увеличивают свои арсеналы, придают все большее значение ядерному оружию в стратегиях национальной безопасности, и в ряде случаев добиваются развития новых возможностей ядерного (оружия - ИФ), чтобы угрожать другим мирным народам", - цитируют западные СМИ слова Р.Вуда, сказанные во время конференции в Женеве.

Кроме этого, он заявил, что КНДР "может отделять всего несколько месяцев от получения возможности наносить удары по США баллистическими ракетами с ядерным боезарядом".

Он добавил, что ядерная программа Пхеньяна должна быть прекращена.

На прошлой неделе США обнародовало новую ядерную доктрину. Впоследствии, в госдепартаменте США пояснили, что в доктрине внимание Соединенных Штатов направлено на Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

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Тэги: США, РОССИЯ, АТОМ, АРСЕНАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]