Киевский суд отклонил очередной иск Саакашвили к миграционной службе Украины

Окружной административный суд г.Киева отклонил еще один иск экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, в котором он просил признать незаконной бездеятельность Государственной миграционной службы (ГМС) при рассмотрении жалобы на решение Управления ГМС Киевской области, которое отказало политику в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник, отказавшись признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по иску М.Саакашвили.
Также в этом иске экс-президент Грузии просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность Киевского областного управления ГМС, которое не передало материалы его личного дела в центральный аппарат ГМС. В удовлетворении этой жалобы судом также было отказано.
Как заявил адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий, сторона защиты считает, что данное решение является очередным незаконным судебным вердиктом по искам М.Саакашвили в украинских судах. Он отметил, что на данное решение будет подана апелляция.
По мнению адвоката, данное решение является логическим продолжением того, которым 5 февраля Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда, отказавшего признавать незаконным решение управления ГМС Киевской области об отказе в предоставлении М.Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Р.Чернолуцкий напомнил, что данное решение также будет обжаловано уже в кассационном порядке.
При этом адвокат подчеркнул, что М.Саакашвили пока имеет все законные основания пребывать на территории Украины, поскольку судебные процессы в отношении его статуса продолжаются.
"Справка о защите действует на период, пока не будут рассмотрены апелляции и кассации", - сказал адвокат.
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