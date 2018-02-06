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Регион 06.02.2018 17:03

Президент Ирана в разговоре с Путиным высказался за усиление сотрудничества с Россией и Турцией до достижения "полной победы" над террористами в Сирии

Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани во вторник в телефонной беседе с российским президентом Владимиром Путиным отметил важность трехстороннего сотрудничества между Тегераном, Москвой и Анкарой в сферах борьбы с терроризмом и сирийского урегулирования.

Он высказался за продолжение тесного сотрудничества трех стран в деле установления мира и стабильности в мире, а также в борьбе против терроризма.

"Такое сотрудничество необходимо, как и прежде. Оно должно усиливаться и продолжаться до полной победы сирийцев над террористами", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте иранского президента.

При этом Х.Рухани подчеркнул, что "Исламская республика Иран выступает против присутствия иностранных войск на территории Сирии без разрешения правительства и народа этой страны".

"Напряженность, которая продолжается на севере Сирии, не идет на пользу никому. Мы надеемся, что все страны региона будут уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии", - приведены в сообщении слова президента Ирана.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, РАЗГОВОР, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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