Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани во вторник в телефонной беседе с российским президентом Владимиром Путиным отметил важность трехстороннего сотрудничества между Тегераном, Москвой и Анкарой в сферах борьбы с терроризмом и сирийского урегулирования.

Он высказался за продолжение тесного сотрудничества трех стран в деле установления мира и стабильности в мире, а также в борьбе против терроризма.

"Такое сотрудничество необходимо, как и прежде. Оно должно усиливаться и продолжаться до полной победы сирийцев над террористами", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте иранского президента.

При этом Х.Рухани подчеркнул, что "Исламская республика Иран выступает против присутствия иностранных войск на территории Сирии без разрешения правительства и народа этой страны".

"Напряженность, которая продолжается на севере Сирии, не идет на пользу никому. Мы надеемся, что все страны региона будут уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии", - приведены в сообщении слова президента Ирана.