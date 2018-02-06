Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани во вторник в телефонной беседе с российским президентом Владимиром Путиным отметил важность трехстороннего сотрудничества между Тегераном, Москвой и Анкарой в сферах борьбы с терроризмом и сирийского урегулирования.
Он высказался за продолжение тесного сотрудничества трех стран в деле установления мира и стабильности в мире, а также в борьбе против терроризма.
"Такое сотрудничество необходимо, как и прежде. Оно должно усиливаться и продолжаться до полной победы сирийцев над террористами", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте иранского президента.
При этом Х.Рухани подчеркнул, что "Исламская республика Иран выступает против присутствия иностранных войск на территории Сирии без разрешения правительства и народа этой страны".
"Напряженность, которая продолжается на севере Сирии, не идет на пользу никому. Мы надеемся, что все страны региона будут уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии", - приведены в сообщении слова президента Ирана.
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