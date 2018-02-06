Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1007 RUR   0.0295 GBR   2.3705 TRY   0.4481

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.15 Brent   67.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 9 Фев 10 Фев

Дальнее зарубежье 06.02.2018 17:18

Дуда заявил, что подпишет закон об Институте национальной памяти - СМИ

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет изменения в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

"Поправка к закону об Институте национальной памяти касается чрезвычайно болезненного, деликатного вопроса, связанного с мученичеством польской нации. Во время Второй мировой войны были убиты 6 миллионов польских граждан, включая около 3 миллионов польских граждан еврейской национальности", - сказал А.Дуда во время специального обращения в президентском дворце в Варшаве, сообщает интернет-издание "Европейская правда".

Президент Польши также отметил, что внесенные изменения не являются новым законом, и их обсуждение велось в течение года, в том числе с Израилем.

"Была просьба, чтобы правила не касались художественной и научной деятельности , такое исключение было сделано", - сказал А.Дуда.

В заметке отмечается, что во время выступления президент Польши ни словом не обмолвился об Украине, парламент которой призвал его наложить вето на принятые парламентом изменения.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались.

Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны.

В силу закон вступит после подписания президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

Утром 6 февраля Верховная Рада приняла заявление, которым выразила разочарование и обеспокоенность в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, а также призвала главу Польского государства вмешаться в ситуацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОН, НАМЕРЕНИЯ


Похожие новости


Президент Польши считает необходимым держать двери ЕС открытыми, особенно в связи с Brexit Алиев прибыл с официальным визитом в Польшу Польский лидер обсудит в Тбилиси интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО Назарбаев прибыл с визитом в Польшу Президент Армении прибыл в Варшаву, где встретится с госсекретарем США Джоном Керри Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Польшу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]