Президент Ирана отметил укрепление взаимоотношений с Россией

Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил укрепление отношений между двумя странами и призвал ускорить реализацию двусторонних соглашений.
"Быстрая реализация соглашений, упрощение и развитие банковского сотрудничества между Тегераном и Москвой укрепит взаимоотношения во всех сферах", - заявил Х.Рухани, слова которого приводятся на сайте президента Ирана.
"Мы выполняем условия соглашений и пактов между двумя странами и надеемся, что подписание договора о свободной торговле между Ираном и Евразией (ЕАЭС - ИФ) приведет к укреплению двустороннего и регионального сотрудничества", - добавил он.
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