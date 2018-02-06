Президент Ирана отметил укрепление взаимоотношений с Россией

Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил укрепление отношений между двумя странами и призвал ускорить реализацию двусторонних соглашений.

"Быстрая реализация соглашений, упрощение и развитие банковского сотрудничества между Тегераном и Москвой укрепит взаимоотношения во всех сферах", - заявил Х.Рухани, слова которого приводятся на сайте президента Ирана.

"Мы выполняем условия соглашений и пактов между двумя странами и надеемся, что подписание договора о свободной торговле между Ираном и Евразией (ЕАЭС - ИФ) приведет к укреплению двустороннего и регионального сотрудничества", - добавил он.