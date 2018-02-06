Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1007 RUR   0.0295 GBR   2.3705 TRY   0.4481

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.15 Brent   67.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 9 Фев 10 Фев

Дальнее зарубежье 06.02.2018 18:02

Китайские туристы в 2017 году увеличили число поездок за рубеж на 7%

Граждане КНР в 2017 году чаще путешествовали за рубеж: число турпоездок за год увеличилось на 7%, до 130,51 млн, говорится в докладе Китайского института изучения туризма.

Объем внутреннего туризма Китая составил 5 млрд поездок, увеличившись на 12,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщает агентство "Синьхуа".

Доходы от туризма в КНР подскочили на 15,1%, до 5,4 трлн юаней (около $860 млрд).

По предварительным подсчетам, на долю туризма приходится свыше 11% общего объема китайского ВВП. В туризме и связанных с ним сферах трудоустроены 79,9 млн человек, что составляет около 10% от общей численности занятого населения Китая.

В январе глава Государственного управления по делам туризма КНР Ли Цзиньцзао прогнозировал рост выручки в туристической отрасли на 13% в 2018 году, до почти 6 трлн юаней, в том числе свыше 5 трлн юаней будут получены за счет внутреннего туризма. Количество турпоездок по территории Китая, по оценкам госуправление, вырастет до 5,5 млрд, число выезжающих отдохнуть за рубежом - до 134 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТУРИЗМ, РОСТ


Похожие новости


Выручка туристической отрасли Китая в 2017 г. превысила $830 млрд Доходы туриндустрии в дни праздника Весны в Китае превысили $60 млрд В Китае закрыли два храма, где монахи обманывали туристов Азербайджан демонстрирует свой туристический потенциал в Китае Азербайджан представит свой туристический потенциал в Китае

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]