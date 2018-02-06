Китайские туристы в 2017 году увеличили число поездок за рубеж на 7%

Граждане КНР в 2017 году чаще путешествовали за рубеж: число турпоездок за год увеличилось на 7%, до 130,51 млн, говорится в докладе Китайского института изучения туризма.
Объем внутреннего туризма Китая составил 5 млрд поездок, увеличившись на 12,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщает агентство "Синьхуа".
Доходы от туризма в КНР подскочили на 15,1%, до 5,4 трлн юаней (около $860 млрд).
По предварительным подсчетам, на долю туризма приходится свыше 11% общего объема китайского ВВП. В туризме и связанных с ним сферах трудоустроены 79,9 млн человек, что составляет около 10% от общей численности занятого населения Китая.
В январе глава Государственного управления по делам туризма КНР Ли Цзиньцзао прогнозировал рост выручки в туристической отрасли на 13% в 2018 году, до почти 6 трлн юаней, в том числе свыше 5 трлн юаней будут получены за счет внутреннего туризма. Количество турпоездок по территории Китая, по оценкам госуправление, вырастет до 5,5 млрд, число выезжающих отдохнуть за рубежом - до 134 млн.
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