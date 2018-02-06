Турецкий Совет по экспорту овощей и фруктов призвал Россию незамедлительно снять ограничения на ввоз турецких томатов

Россия применяет ограничения на ввоз томатов только по отношению к турецким производителям, говорится в заявлении турецкого Совета по экспорту овощей и фруктов.

В документе отмечается, что Россия, несмотря на ограничения на импорт томатов из Турции, продолжает наращивать импорт из таких стран, как Белоруссия, Китай, Марокко, Иран и Азербайджан.

"Только за первые девять месяцев 2017 года экспорт томатов в Россию из других стран составил 395,9 тыс. тонн, что на 8% больше, чем годом ранее", - указывается в заявлении, которое цитируют во вторник турецкие СМИ.

"Российская сторона должна незамедлительно снять ограничения на импорт турецких томатов", - подчеркивается в документе.

В нем также говорится, что "турецкие компании соответствуют всем критериям, установленным российской стороной".