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Дальнее зарубежье 06.02.2018 18:17

Турецкий Совет по экспорту овощей и фруктов призвал Россию незамедлительно снять ограничения на ввоз турецких томатов

Россия применяет ограничения на ввоз томатов только по отношению к турецким производителям, говорится в заявлении турецкого Совета по экспорту овощей и фруктов.

В документе отмечается, что Россия, несмотря на ограничения на импорт томатов из Турции, продолжает наращивать импорт из таких стран, как Белоруссия, Китай, Марокко, Иран и Азербайджан.

"Только за первые девять месяцев 2017 года экспорт томатов в Россию из других стран составил 395,9 тыс. тонн, что на 8% больше, чем годом ранее", - указывается в заявлении, которое цитируют во вторник турецкие СМИ.

"Российская сторона должна незамедлительно снять ограничения на импорт турецких томатов", - подчеркивается в документе.

В нем также говорится, что "турецкие компании соответствуют всем критериям, установленным российской стороной".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ТОМАТЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]