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Дальнее зарубежье 06.02.2018 18:48

Талибы не получают помощи от России - посол в Кабуле

Россия не поддерживает запрещенное в стране экстремистское движение "Талибан", заявил журналистам во вторник в Кабуле посол РФ в Афганистане Александр Мантыцкий.

"Россия неоднократно заявляла, и я вновь заявляю с ответственностью, что она не оказывает никакой помощи талибам. Мы не поддерживаем движение "Талибан" и наша позиция ясна", - цитирует слова дипломата Ariana News.

Вместе с тем А.Мантыцкий заявил, что Россия предпринимает меры по укреплению безопасности на границе с Афганистаном в связи с возможным перемещением боевиков террористической группировки "Исламское государство" из Ирака и Сирии в Афганистан.

Сообщается, что последнее время российское посольство в Кабуле объявило о выделении более 30 квот на обучение афганских офицеров в высших военных учебных заведениях РФ. Как ожидается, они в течение последующих шести лет получат военную подготовку в России.

"Молодая армия Афганистана воюет против глобального терроризма и нуждается в квалифицированных военных кадрах", - приводит издание слова заместителя начальника Департамента кадров и подготовки Министерства обороны Афганистана генерал Экбала Али Надери.

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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]