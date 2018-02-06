Талибы не получают помощи от России - посол в Кабуле

Россия не поддерживает запрещенное в стране экстремистское движение "Талибан", заявил журналистам во вторник в Кабуле посол РФ в Афганистане Александр Мантыцкий.

"Россия неоднократно заявляла, и я вновь заявляю с ответственностью, что она не оказывает никакой помощи талибам. Мы не поддерживаем движение "Талибан" и наша позиция ясна", - цитирует слова дипломата Ariana News.

Вместе с тем А.Мантыцкий заявил, что Россия предпринимает меры по укреплению безопасности на границе с Афганистаном в связи с возможным перемещением боевиков террористической группировки "Исламское государство" из Ирака и Сирии в Афганистан.

Сообщается, что последнее время российское посольство в Кабуле объявило о выделении более 30 квот на обучение афганских офицеров в высших военных учебных заведениях РФ. Как ожидается, они в течение последующих шести лет получат военную подготовку в России.

"Молодая армия Афганистана воюет против глобального терроризма и нуждается в квалифицированных военных кадрах", - приводит издание слова заместителя начальника Департамента кадров и подготовки Министерства обороны Афганистана генерал Экбала Али Надери.