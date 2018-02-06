Внеочередные президентские выборы в Азербайджане будут организованы в соответствии с требованиями Избирательного Кодекса – глава ЦИК

ЦИК Азербайджана обеспечит проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с положениями законодательства, заявил глава Центризбиркома Мазахир Панахов.

"Выборы в Азербайджане определяют волю избирателей. Выборы должны быть проведены строго в соответствии с положениями Избирательного кодекса и Конституции Азербайджана", - сказал М.Панахов на заседании ЦИК во вторник.

По его словам, при организации выборов необходимо использовать "самый передовой опыт".

М.Панахов подчеркнул прогресс в Азербайджане при проведении различных выборов. "Президент страны является гарантом проведения свободных выборов", - добавил глава ЦИК.

Как ранее сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля 2018 года внеочередных президентских выборов в стране.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.

Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент И.Алиев.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Ф.Исазаде