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Дальнее зарубежье 06.02.2018 19:04

Эксперты ООН проверяют информацию о новых случаях применения химоружия в Сирии

Специалисты ООН в сфере расследования военных преступлений изучают сообщения о новых случаях использования химического оружия в Сирии, говорится в заявлении главы Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии Паулу Пиньейру.

Западные СМИ уточняют, что согласно этому заявлению, речь идет о сведениях об использовании бомб с хлором в районе населенных пунктов Серакеб в провинции Идлиб и Дума в Восточной Гуте.

В заявлении отмечается, что осада подконтрольной силам сирийской оппозиции района Восточная Гута "сопровождается преступлениями - неизбирательными бомбардировками и преднамеренным использованием голода против гражданского населения".

В документе также упоминаются сообщения об авиаударах по трем больницам за последние 48 часов, что согласно документу, является "насмешкой над так называемыми "зонами деэскалации".

Ранее в "Интерфакс" поступило заявление Госдепартамента США, в котором говорится, что Россия не выполняет своих обязательств по предотвращению применения химического оружия сирийскими властями.

В свою очередь в Дамаске регулярно заверяют, что при международной поддержке ликвидировали весь свой арсенал химоружия и никогда не применяли подобное оружие на сирийской территории.

Расследованием случаев применения химического оружия в Сирии до недавнего времени занимался Совместный механизм ОЗХО-ООН. Он прекратил существование 18 ноября 2017 года после того, как Совет Безопасности ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии.

В январе Россия предложила создать на год, с возможностью продления, Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии, который смог бы провести беспристрастное расследование на основе проверенных фактов, собранных на местах предполагаемых инцидентов.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]