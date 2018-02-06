Эксперты ООН проверяют информацию о новых случаях применения химоружия в Сирии

Специалисты ООН в сфере расследования военных преступлений изучают сообщения о новых случаях использования химического оружия в Сирии, говорится в заявлении главы Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии Паулу Пиньейру.

Западные СМИ уточняют, что согласно этому заявлению, речь идет о сведениях об использовании бомб с хлором в районе населенных пунктов Серакеб в провинции Идлиб и Дума в Восточной Гуте.

В заявлении отмечается, что осада подконтрольной силам сирийской оппозиции района Восточная Гута "сопровождается преступлениями - неизбирательными бомбардировками и преднамеренным использованием голода против гражданского населения".

В документе также упоминаются сообщения об авиаударах по трем больницам за последние 48 часов, что согласно документу, является "насмешкой над так называемыми "зонами деэскалации".

Ранее в "Интерфакс" поступило заявление Госдепартамента США, в котором говорится, что Россия не выполняет своих обязательств по предотвращению применения химического оружия сирийскими властями.

В свою очередь в Дамаске регулярно заверяют, что при международной поддержке ликвидировали весь свой арсенал химоружия и никогда не применяли подобное оружие на сирийской территории.

Расследованием случаев применения химического оружия в Сирии до недавнего времени занимался Совместный механизм ОЗХО-ООН. Он прекратил существование 18 ноября 2017 года после того, как Совет Безопасности ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии.

В январе Россия предложила создать на год, с возможностью продления, Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии, который смог бы провести беспристрастное расследование на основе проверенных фактов, собранных на местах предполагаемых инцидентов.