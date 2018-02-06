Генконсульство Турции в апреле переедет из Новороссийска в Краснодар

Генеральное консульство Турции будет перебазировано из Новороссийска в Краснодар в апреле 2018 года, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края во вторник.

"Информация о том, что в апреле Генконсульство Турции будет перенесено из Новороссийска в Краснодар, была озвучена в ходе встречи посла Турецкой республики в РФ Хюсейна Лазип Дириоза и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении.

Осенью 2017 года генконсул Юнус Эмре Озигджи заявлял о том, что генеральное консульство Турции переедет из Новороссийска в Краснодар и что данный вопрос уже согласован в правительстве России, однако тогда конкретные сроки переезда не назывались.

В настоящее время на Кубани работают более 40 совместных российско-турецких предприятий, которые занимаются производством промышленной и сельхозпродукции, транспортными и туристическими услугами, строительством гостиничных и социальных объектов.