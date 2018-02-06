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Внутренняя политика 06.02.2018 17:26

Алиев назначил главу исполнительной власти Джалилабадского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Зейналова Намика Расул оглы главой исполнительной власти Джалилабадского района, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДЖАЛИЛАБАД, ГЛАВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]