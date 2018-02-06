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СНГ 06.02.2018 19:28

Перед Архивом Минобороны РФ стоит задача использовать свой ресурс в интересах исторической правды о Второй мировой войне - начальник учреждения

Центральный архив министерства обороны (ЦА МО) России располагает 9 млн дел, связанных с военными событиями 1941-1945 годов, это основной массив исторической правды о Великой Отечественной войне, заявил начальник учреждения Игорь Пермяков.

"Историческая правда сегодня находится, прежде всего, в архивах. А историческая правда по Великой Отечественной войне, или как её ещё называют, - по Второй Мировой войне, она находится, в основном, в Центральном архиве министерства обороны", - сказал И.Пермяков во вторник в Москве на заседании, посвящённом итогам 12-летней работы по оцифровке и размещению на интернет-портале "Память народа" архивных документов для поиска и установления судеб участников войны.

Всего в ЦА МО РФ хранятся 20 млн дел, 9 млн дел из общего количества - это документы по войне, сообщил И.Пермяков.

"Это огромнейший объем. И наша задача не превращать архив в хранилище макулатуры, а использовать тот бесценный исторический ресурс, который есть, в интересах общества, в интересах исторической правды", - сказал он.

И.Пермяков отметил, что ЦА МО РФ хранит документы с первого дня Великой Отечественной войны, а организован он был несколько раньше.

Также на заседании специалисты рассказали о проекте по созданию интерактивного учебника военной истории, построенного на документах времен Великой Отечественной войны, и показали, как граждане могут самостоятельно изучать военные события по подлинным документам, опубликованным в интернете.

Кроме того, состоялась торжественная передача наградных документов в три московские семьи фронтовиков.

Интернет-портал "Память народа" объединяет в себе онлайн базы данных "Мемориал" и "Подвиг народа". В "Мемориале" собраны данные о советских военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны. База данных "Подвиг народа " содержит данные о наградах участников войны, для неё оцифровано несколько десятков миллионов документов.

К сегодняшнему дню на портале "Память народа" выложено 425 тыс. документов армий и фронтов о 216 основных боевых операциях, сообщили устроители круглого стола.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЙНА, МИНОБОРОНЫ, АРХИВЫ


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