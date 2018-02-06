Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1007 RUR   0.0295 GBR   2.3705 TRY   0.4481

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.15 Brent   67.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 9 Фев 10 Фев

06.02.2018 17:35

В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева

5 февраля с.г. в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры, при информационной поддержке российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ), состоялся тематический вечер, посвященный 100-летию советского и азербайджанского композитора, педагога, общественного деятеля, профессора Кара Караева.

Со словом о юбиляре к собравшимся обратились заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева, директор Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры Алла Байрамова, Председатель Союза композиторов Азербайджана Франгиз Ализаде.

Основатель Музея миниатюрной книги Зарифа Салахова представила книгу «Кара Карев – выдающийся композитор XX века».

Координатор культурных программ РИКЦ Саида Зохрабова вручила Алле Байрамовой Почетную грамоту Представительства Россотрудничества за вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и Россией.

Затем коллектив Бакинской музыкальной академии представила гостям свою музыкальную программу, посвященную юбиляру.

В ней приняли участие педагоги, выпускники и студенты этого признанного учебного заведения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]