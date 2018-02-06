В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева

5 февраля с.г. в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры, при информационной поддержке российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ), состоялся тематический вечер, посвященный 100-летию советского и азербайджанского композитора, педагога, общественного деятеля, профессора Кара Караева.
Со словом о юбиляре к собравшимся обратились заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева, директор Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры Алла Байрамова, Председатель Союза композиторов Азербайджана Франгиз Ализаде.
Основатель Музея миниатюрной книги Зарифа Салахова представила книгу «Кара Карев – выдающийся композитор XX века».
Координатор культурных программ РИКЦ Саида Зохрабова вручила Алле Байрамовой Почетную грамоту Представительства Россотрудничества за вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и Россией.
Затем коллектив Бакинской музыкальной академии представила гостям свою музыкальную программу, посвященную юбиляру.
В ней приняли участие педагоги, выпускники и студенты этого признанного учебного заведения.
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