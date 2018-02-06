Баку ждет от посредников по Карабаху активизации усилий для урегулирования конфликта – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отмечает важность увеличения усилий сопредседателей Минской Группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Такое мнение Э.Мамедъяров высказал во вторник в Баку на встрече с советником заместителя Госсекретаря США Бриджит Бринк, сообщает пресс-служба МИД.

"Э.Мамедъяров на встрече рассказал о ходе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. По его мнению, США, наряду с другими сопредседателями МГ ОБСЕ, необходимо активизировать усилия для справедливого урегулирования конфликта в рамках резолюций Совбеза ООН", - подчеркивается в сообщении.

Глава МИД считает недопустим насильственное изменение международно признанных границ стран.

Ф.Исазаде