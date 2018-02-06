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Карабахский конфликт 06.02.2018 17:36

Баку ждет от посредников по Карабаху активизации усилий для урегулирования конфликта – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отмечает важность увеличения усилий сопредседателей Минской Группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Такое мнение Э.Мамедъяров высказал во вторник в Баку на встрече с советником заместителя Госсекретаря США Бриджит Бринк, сообщает пресс-служба МИД.

"Э.Мамедъяров на встрече рассказал о ходе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. По его мнению, США, наряду с другими сопредседателями МГ ОБСЕ, необходимо активизировать усилия для справедливого урегулирования конфликта в рамках резолюций Совбеза ООН", - подчеркивается в сообщении.

Глава МИД считает недопустим насильственное изменение международно признанных границ стран.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАРАБАХ, КОНФЛИКТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]