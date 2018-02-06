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Регион 06.02.2018 19:42

Рухани положительно смотрит на идею проведения трехсторонних переговоров с лидерами РФ и Турции - иранские СМИ

Президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал идею проведения трехсторонних переговоров с лидерами Турции и России, сообщают во вторник иранские СМИ.

"Иранский лидер приветствовал идею проведения трехсторонней встречи президентов Ирана, России и Турции в рамках налаженного ранее сотрудничества государств по восстановлению мира и стабильности в регионе и по борьбе против терроризма", - отмечает агентство "Мехр". Аналогичные данные приводит агентство ИСНА.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося во вторник между В.Путиным и Х.Рухани, лидеры стран обсудили итоги Конгресса сирийского национального диалога, прошедшего 30 января в Сочи. Также президенты затронули тему ситуации в Йемене и пути решения палестинской проблемы. Кроме того, В.Путин и Х.Рухани подтвердили приверженность последовательной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Президенты условились продолжать контакты на различных уровнях.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]