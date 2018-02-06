Стоимость минеральных ресурсов Саудовской Аравии оценивается в $1,3 трлн - министр

Общая стоимость минеральных ресурсов Саудовской Аравии по предварительным оценкам достигает $1,3 трлн, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халида аль-Фалиха.

По его словам, эта оценка сделана на основе учета добавленной стоимости, которую можно получить при их переработке.

Долгосрочная стратегия развития Саудовской Аравии "Видение 2030" предполагает увеличение добычи металлов, в том числе и драгоценных, в 10 раз, что позволит включить страну в десятку крупнейших производителей алюминия.