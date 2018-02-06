Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1007 RUR   0.0295 GBR   2.3705 TRY   0.4481

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.15 Brent   67.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 9 Фев 10 Фев

ТЭК 06.02.2018 17:42

Стоимость минеральных ресурсов Саудовской Аравии оценивается в $1,3 трлн - министр

Общая стоимость минеральных ресурсов Саудовской Аравии по предварительным оценкам достигает $1,3 трлн, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халида аль-Фалиха.

По его словам, эта оценка сделана на основе учета добавленной стоимости, которую можно получить при их переработке.

Долгосрочная стратегия развития Саудовской Аравии "Видение 2030" предполагает увеличение добычи металлов, в том числе и драгоценных, в 10 раз, что позволит включить страну в десятку крупнейших производителей алюминия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, РЕСУРСЫ, МИНЕРАЛЫ, ОЦЕНКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]