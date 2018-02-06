Вашингтон считает важным усиление политического диалога с Баку – Бринк

Баку заинтересован в расширении сотрудничества с Вашингтоном, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с советником заместителя помощника Госсекретаря США Бриджит Бринк.
"Азербайджан заинтересован в развитии отношений с США. По мнению министра, стороны должны более активно сотрудничать, в том числе, с целью привлечения компаний из США к деятельности в ненефтяном секторе Азербайджана", - отмечается в сообщении МИД республики.
Б.Бринк, в свою очередь, заявила, что провела полезные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "По ее словам важно усиление политического диалога между сторонами, что позволит развить двусторонние связи, так как отношения между Баку и Вашингтоном имеют особую важность", - отмечается в сообщении.
Б.Бринк также высоко оценила вклад Азербайджана в борьбе с терроризмом в рамках миротворческой миссии в Афганистане.
"На встрече также обсуждались проекты в сфере транспорта и энергетики, в частности железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс и "Южный газовый коридор". Кроме этого, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - подчеркивает МИД Азербайджана.
Ф.Исазаде
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