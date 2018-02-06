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Внешняя политика 06.02.2018 17:46

Вашингтон считает важным усиление политического диалога с Баку – Бринк

Баку заинтересован в расширении сотрудничества с Вашингтоном, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с советником заместителя помощника Госсекретаря США Бриджит Бринк.

"Азербайджан заинтересован в развитии отношений с США. По мнению министра, стороны должны более активно сотрудничать, в том числе, с целью привлечения компаний из США к деятельности в ненефтяном секторе Азербайджана", - отмечается в сообщении МИД республики.

Б.Бринк, в свою очередь, заявила, что провела полезные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "По ее словам важно усиление политического диалога между сторонами, что позволит развить двусторонние связи, так как отношения между Баку и Вашингтоном имеют особую важность", - отмечается в сообщении.

Б.Бринк также высоко оценила вклад Азербайджана в борьбе с терроризмом в рамках миротворческой миссии в Афганистане.

"На встрече также обсуждались проекты в сфере транспорта и энергетики, в частности железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс и "Южный газовый коридор". Кроме этого, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]