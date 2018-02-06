В Эстонии под лед в море провалился микроавтобус, один человек погиб, двое спасены, судьба трех неизвестна

В Эстонии в Пярнуском уезде (Parnumaa) в море в 500 метрах от порта Муналайд (Munalaid) во вторник провалился под лед микроавтобус, в котором могли находиться шесть человек, двое смогли самостоятельно выбраться на лед, тело одного спасатели извлекли, судьба остальных пока неизвестна.

Как сообщила пресс-служба Ляэнеского (Laane) спасательного центра, два человека - мужчина и женщина - смогли самостоятельно выбраться на лед. Они доставлены скорой помощью в больницу. По свидетельствам очевидцев, спасенные были в состоянии сильного опьянения. По данным портала ERR, состояние мужчины расценивается как критическое.

В ходе начавшихся в 14.00 водолазных работ обнаружено и поднято на поверхность тело мужчины, глубина в месте происшествия составляет четыре метра, поиски продолжаются.

Как рассказал местной газете Parnu Postimees спасатель Ээво Пулли (Eevo Pulli,) местные жители еще остерегаются выходить на морской лед, поскольку на месте происшествия еще в понедельник была открытая вода. По его словам, ехавшие на микроавтобусе люди были неместными и хотели попасть на паром, но когда выяснилось, что он не идет не туда, куда они хотели попасть, решили проехать по льду до острова Манилайд на микроавтобусе. Он отметил, что в этом месте нет, и никогда не было официальной ледовой дороги.