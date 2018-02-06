В Эстонии под лед в море провалился микроавтобус, один человек погиб, двое спасены, судьба трех неизвестна

В Эстонии в Пярнуском уезде (Parnumaa) в море в 500 метрах от порта Муналайд (Munalaid) во вторник провалился под лед микроавтобус, в котором могли находиться шесть человек, двое смогли самостоятельно выбраться на лед, тело одного спасатели извлекли, судьба остальных пока неизвестна.
Как сообщила пресс-служба Ляэнеского (Laane) спасательного центра, два человека - мужчина и женщина - смогли самостоятельно выбраться на лед. Они доставлены скорой помощью в больницу. По свидетельствам очевидцев, спасенные были в состоянии сильного опьянения. По данным портала ERR, состояние мужчины расценивается как критическое.
В ходе начавшихся в 14.00 водолазных работ обнаружено и поднято на поверхность тело мужчины, глубина в месте происшествия составляет четыре метра, поиски продолжаются.
Как рассказал местной газете Parnu Postimees спасатель Ээво Пулли (Eevo Pulli,) местные жители еще остерегаются выходить на морской лед, поскольку на месте происшествия еще в понедельник была открытая вода. По его словам, ехавшие на микроавтобусе люди были неместными и хотели попасть на паром, но когда выяснилось, что он не идет не туда, куда они хотели попасть, решили проехать по льду до острова Манилайд на микроавтобусе. Он отметил, что в этом месте нет, и никогда не было официальной ледовой дороги.
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Саудовской Аравии и генконсула в Дубае
Глава ЦИК Азербайджана обеспокоен преждевременной агитацией кандидатов в президенты в соцсетях
Вашингтон считает важным усиление политического диалога с Баку – Бринк
Курс манат/доллар на 7 февраля - 1,7001 манат/$1
Стоимость минеральных ресурсов Саудовской Аравии оценивается в $1,3 трлн - министр
Канадский банк VersaBank Inc. создает хранилище для криптовалют
Габала станет столицей туризма исламского мира в 2020 году
Цены на отдых в Турции в 2018 году могут вырасти на 15%
Азеригаз в январе газифицировал около 70 многоэтажных новостроек
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева
В Азербайджане прошли очередные два тура Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»