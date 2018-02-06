Глава ЦИК Азербайджана обеспокоен преждевременной агитацией кандидатов в президенты в соцсетях

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена проводить мониторинг социальных сетей с целью предотвратить преждевременную агиткампанию кандидатов в президенты Азербайджана, заявил глава ЦИК Мазахир Панахов.

«Социальные сети, фактически, стали неуправляемы. Порой кто-то критикует какого-либо кандидата, что также считается агитацией», - сказал М.Панахов на заседании комиссии во вторник.

По его словам, социальные сети могу создать неблагоприятную ситуацию для ЦИК. «Мы будем консультироваться с представителями международных организаций по таким вопросам»,- подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля 2018 года внеочередных президентских выборов в стране.

Предвыборная агитация кандидатов начнется 19 марта и завершится 10 апреля. По данным ЦИК, 27 февраля начинается подача необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты. Этот процесс завершится 12 марта. Уточнение и дополнение в избирательные списки завершится до 7 марта.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.

Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент И.Алиев.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Ф.Исазаде