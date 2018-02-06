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Внешняя политика 06.02.2018 18:15

Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Саудовской Аравии и генконсула в Дубае

Президент Ильхам Алиев назначил Шахина Абдуллаева послом Азербайджана в Саудовской Аравии.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Кроме этого, И.Алиев подписал распоряжение о назначении Джавида Гусейнова генеральным консулом Азербайджана в городе Дубай (ОАЭ).

Ф.Исазаде

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]