Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Саудовской Аравии и генконсула в Дубае

Президент Ильхам Алиев назначил Шахина Абдуллаева послом Азербайджана в Саудовской Аравии.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Кроме этого, И.Алиев подписал распоряжение о назначении Джавида Гусейнова генеральным консулом Азербайджана в городе Дубай (ОАЭ).

Ф.Исазаде