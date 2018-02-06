Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 2 млн манатов на строительство автодороги Хызынском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

Ф.Исазаде