Иран не намерен вести переговоры по своей ракетной программе - Рухани

Иран не будет вести переговоры по поводу своей ракетной программы, Тегеран разрабатывает баллистические ракеты для обороны, заявил в ходе пресс-конференции президент Ирана Хасан Рухани, передают во вторник иранские СМИ.
"Мы ни с кем не будем вести переговоры по нашему вооружению", - сказал Х.Рухани.
Он добавил, что Иран разрабатывает баллистические ракеты исключительно для обороны. По словам Х.Рухани, в иранском случае ракеты не следует рассматривать как потенциальное средство доставки оружия массового поражения, "так как подобного оружия у нас нет".
Кроме того, президент Ирана в очередной раз заявил, что его страна не будет обсуждать возможность внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и предупредил, что Тегеран в любом случае не будет первым выходить из этого соглашения.
СВПД был одобрен в июле 2015 года международными посредниками (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Соглашение вводит серию серьезных ограничений иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.
Президент США Дональд Трамп регулярно критикует СВПД, считая это соглашение недостаточно жестким по отношению к Ирану. Лидер США выступает за пересмотр условий договора. Он убежден, что если пересмотреть соглашение не удастся, Вашингтону следует из него выйти.
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Саудовской Аравии и генконсула в Дубае
Глава ЦИК Азербайджана обеспокоен преждевременной агитацией кандидатов в президенты в соцсетях
Вашингтон считает важным усиление политического диалога с Баку – Бринк
Курс манат/доллар на 7 февраля - 1,7001 манат/$1
Стоимость минеральных ресурсов Саудовской Аравии оценивается в $1,3 трлн - министр
Канадский банк VersaBank Inc. создает хранилище для криптовалют
Габала станет столицей туризма исламского мира в 2020 году
Цены на отдых в Турции в 2018 году могут вырасти на 15%
Азеригаз в январе газифицировал около 70 многоэтажных новостроек
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева
В Азербайджане прошли очередные два тура Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»