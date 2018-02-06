Иран не намерен вести переговоры по своей ракетной программе - Рухани

Иран не будет вести переговоры по поводу своей ракетной программы, Тегеран разрабатывает баллистические ракеты для обороны, заявил в ходе пресс-конференции президент Ирана Хасан Рухани, передают во вторник иранские СМИ.

"Мы ни с кем не будем вести переговоры по нашему вооружению", - сказал Х.Рухани.

Он добавил, что Иран разрабатывает баллистические ракеты исключительно для обороны. По словам Х.Рухани, в иранском случае ракеты не следует рассматривать как потенциальное средство доставки оружия массового поражения, "так как подобного оружия у нас нет".

Кроме того, президент Ирана в очередной раз заявил, что его страна не будет обсуждать возможность внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и предупредил, что Тегеран в любом случае не будет первым выходить из этого соглашения.

СВПД был одобрен в июле 2015 года международными посредниками (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Соглашение вводит серию серьезных ограничений иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

Президент США Дональд Трамп регулярно критикует СВПД, считая это соглашение недостаточно жестким по отношению к Ирану. Лидер США выступает за пересмотр условий договора. Он убежден, что если пересмотреть соглашение не удастся, Вашингтону следует из него выйти.