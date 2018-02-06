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Дальнее зарубежье 06.02.2018 19:59

Свадьба японской принцессы Мако отложена на два года

Свадьбу внучки японского императора Акихито принцессы Мако и ее бывшего однокурсника Кэйя Комуро перенесли на 2020 год из-за ожидающейся передачи престола ее дяде принцу Нарухито в апреле следующего года, сообщает во вторник агентство Киодо.

"Свадьба и торжественные мероприятия будут перенесены на два года в связи с рядом важных для семьи событий и необходимостью подготовиться к ним. Кроме того, мы хотим еще раз обдумать наше решение и подготовиться к браку и жизни после него", - говорится в совместном заявлении принцессы Мако и К.Комуро.

В сентябре прошлого года принцесса Мако и К.Комуро объявили о помолвке. Планировалось, что свадебные торжества состоятся в ноябре 2018 года. Если свадьба состоится, принцессе придется отказаться от статуса члена императорской семьи, поскольку ее жених является простолюдином.

Ожидается, что 83-летний император Акихито отречется от трона в пользу сына Нарухито 30 апреля 2019 года.

До сих пор отречение монарха в Японии было невозможным. Однако в прошлом году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил о своем желании оставить трон из-за возраста. Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет ему отречься от престола. Однако этот документ относится лишь к действующему императору.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР, ПРИНЦЕССА, СВАДЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]