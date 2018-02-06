Свадьба японской принцессы Мако отложена на два года

Свадьбу внучки японского императора Акихито принцессы Мако и ее бывшего однокурсника Кэйя Комуро перенесли на 2020 год из-за ожидающейся передачи престола ее дяде принцу Нарухито в апреле следующего года, сообщает во вторник агентство Киодо.
"Свадьба и торжественные мероприятия будут перенесены на два года в связи с рядом важных для семьи событий и необходимостью подготовиться к ним. Кроме того, мы хотим еще раз обдумать наше решение и подготовиться к браку и жизни после него", - говорится в совместном заявлении принцессы Мако и К.Комуро.
В сентябре прошлого года принцесса Мако и К.Комуро объявили о помолвке. Планировалось, что свадебные торжества состоятся в ноябре 2018 года. Если свадьба состоится, принцессе придется отказаться от статуса члена императорской семьи, поскольку ее жених является простолюдином.
Ожидается, что 83-летний император Акихито отречется от трона в пользу сына Нарухито 30 апреля 2019 года.
До сих пор отречение монарха в Японии было невозможным. Однако в прошлом году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил о своем желании оставить трон из-за возраста. Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет ему отречься от престола. Однако этот документ относится лишь к действующему императору.
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