Премьер Молдавии отмечает важность выполнения условий соглашения об ассоциации с ЕС

Соглашение об ассоциации Молдавии с Евросоюзом является приоритетной задачей парламента и правительства страны, заявил во вторник премьер республики Павел Филип после заседания парламентского большинства и правительства.
Он сообщил, что на заседании парламент и правительство определили приоритеты на 2018 год. По его словам, "будет предпринят ряд конкретных мер, по выполнению обязательств, которая Молдавия взяла на себя в рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС", в том числе с целью получения обещанной ЕС макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро.
"Помощь должна поступить тремя траншами, первый из которых должен поступить в марте. Правительство уже выполнило оговоренные для этого десять условий. Для получения двух других траншей необходимо выполнить еще 28 условий", - сказал П.Филип.
По его словам, на заседании во вторник удалось определить приоритеты и синхронизировать повестку дня правительства и парламента. Он отметил, что "каждый член правительства получил задания, и вскоре будет готов представить предложения парламентским комиссиям".
Председатель парламента Андриан Канду заявил на пресс-конференции после заседания, что 2018 год является годом парламентских выборов, "поэтому весенне-летняя сессия является последней в этом году и может быть достаточно эффективной и продуктивной".
П.Филип сообщил также, что проект государственного бюджета Молдовы на 2019 г. может быть представлен депутатам и принят до конца весенне-летней сессии парламента.
"Бюджет может быть принят как никогда рано, чтобы исключить опасность возможного затягивания с принятием закона из-за предстоящих парламентских выборов в конце года", - подчеркнул премьер.
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