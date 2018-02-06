Премьер Молдавии отмечает важность выполнения условий соглашения об ассоциации с ЕС

Соглашение об ассоциации Молдавии с Евросоюзом является приоритетной задачей парламента и правительства страны, заявил во вторник премьер республики Павел Филип после заседания парламентского большинства и правительства.

Он сообщил, что на заседании парламент и правительство определили приоритеты на 2018 год. По его словам, "будет предпринят ряд конкретных мер, по выполнению обязательств, которая Молдавия взяла на себя в рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС", в том числе с целью получения обещанной ЕС макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро.

"Помощь должна поступить тремя траншами, первый из которых должен поступить в марте. Правительство уже выполнило оговоренные для этого десять условий. Для получения двух других траншей необходимо выполнить еще 28 условий", - сказал П.Филип.

По его словам, на заседании во вторник удалось определить приоритеты и синхронизировать повестку дня правительства и парламента. Он отметил, что "каждый член правительства получил задания, и вскоре будет готов представить предложения парламентским комиссиям".

Председатель парламента Андриан Канду заявил на пресс-конференции после заседания, что 2018 год является годом парламентских выборов, "поэтому весенне-летняя сессия является последней в этом году и может быть достаточно эффективной и продуктивной".

П.Филип сообщил также, что проект государственного бюджета Молдовы на 2019 г. может быть представлен депутатам и принят до конца весенне-летней сессии парламента.

"Бюджет может быть принят как никогда рано, чтобы исключить опасность возможного затягивания с принятием закона из-за предстоящих парламентских выборов в конце года", - подчеркнул премьер.