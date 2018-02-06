Шеф Пентагона считает нужным проводить более активный диалог с РФ на уровне военных

США и РФ должны более активно проводить диалог на уровне военного командования для обсуждения актуальных проблем, заявил во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Я согласен, что нам надо наладить более активные контакты с Россией, Китаем", - сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.

Дж.Мэттис пояснил, что во время подобных контактов речь может идти как об обсуждении конкретных операций, так и о более глобальных вопросах.

"Сейчас у нас есть постоянные контакты с Россией. Я бы назвал их операционными контактами. Речь идет, к примеру, об антитерроре, о Северной Корее", - сказал министр обороны США.